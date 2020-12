Ob Richard Heinze (23) sich mit dieser Wutrede einen Gefallen tut? Zuletzt machte der ehemalige Köln 50667-Darsteller mit diesen süßen Neuigkeiten von sich hören: Er und seine Freundin Caroline Einhoff (29) wollen zusammenziehen – und haben sogar schon ihre Traumwohnung in Köln gefunden. Jetzt ging es für das Paar aber erstmal gemeinsam nach Berlin... zumindest war das der Plan: Caro und Richard sind auf dem Weg in die Hauptstadt aus dem Zug geworfen worden!

Sichtbar aufgebracht schilderte der 23-Jährige jetzt in seiner Instagram-Story: "Ich bin grad in Hagen – ungewollt natürlich – wir sind auf dem Weg nach Berlin gewesen und aus dem Zug rausgeflogen." Doch was ist bloß vorgefallen? "Caro hatte einmal die Maske nicht an und ich einmal nicht, weil wir Kaffee getrunken haben, den hatten wir uns vorher noch geholt." Weiter ärgerte sich Richard: "Es wurde uns quasi so vor die Nase geschoben, dass wir es ausnutzen würden, Kaffee zu trinken, damit wir die Maske nicht tragen müssen."

Das Ganze sei besonders ärgerlich, weil sie den Zug "selbst bezahlt haben" – "und der hat auch nicht wenig gekostet. Mussten jetzt ein neues Ticket buchen." Ohne Diskussion hat Richard den Rausschmiss aber offenbar nicht hingenommen: "Hatte jetzt grade eine kleine Auseinandersetzung mit dem Schaffner. Ich finde das so ärgerlich einfach, wenn Leute ihre Autorität ausnutzen und das auf so unfreundliche Art und Weise", wütete der Influencer weiter.

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff und Richard Heinze

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze, Influencer

