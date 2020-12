Khloé Kardashian (36) und ihr Töchterchen True Thompson (2) sind augenscheinlich unzertrennlich! Denn seit seiner Geburt im Jahr 2018 tritt das kleine Mädchen regelmäßig auf den Social-Media-Accounts seiner Mutter auf und stiehlt der Keeping Up With the Kardashians-Darstellerin dabei häufig die Show. Nun bezaubert die Zweijährige erneut die Web-Community des Reality-TV-Stars: Auf einem neuen Selfie trägt sie jetzt nämlich dieselbe niedliche Frisur wie Mama Khloé!

Vor Kurzem postete die 36-Jährige auf Instagram ein süßes Mutter-Tochter-Pic mit dem Kleinkind. Darauf strahlt True mit der gleichen reizenden Flechtfrisur in die Kamera, die auch die Brünette trägt. Für seinen Hairstyle hat sich das Duo sogar ein besonderes Highlight ausgedacht: Die beiden haben rosafarbene Strähnen mit ihrem Naturhaar zu französischen Zöpfen verflochten! Khloé, die ihre Lippen auf dem Foto zu einem Kussmund spitzt, versah den Schnappschuss lediglich mit einem weißen Herz-Emoji.

Die Follower der Schwester von Kim Kardashian (40) zeigten sich von der süßen Aufnahme begeistert. "Wie Zwillinge! Ich liebe euch so sehr", kommentierte eine Abonnentin. "Jemand hat Tristans Gesicht genommen und es auf True gelegt", stellte derweil eine andere fest. Seit jeher fallen den Fans nämlich die ähnlichen Gesichtszüge von True und ihrem Vater Tristan Thompson (29) auf. Auch der Basketballer zeigte sich in der Vergangenheit schon im witzigen Cowboy-Partnerlook mit seiner Tochter.

