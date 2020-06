True Thompson (2) sieht ihrem Papa ähnlich! Seit gut zwei Jahren ist der kleine Lockenkopf der ganze Stolz von Khloé Kardashian (35) und Tristan Thompson (29). Obwohl die Eltern der putzigen Zweijährigen kein Paar mehr sind, unterstützen sie einander bei der Erziehung. So gratulierte die erfolgreiche Unternehmerin ihrem Ex nun auch zum Vatertag – und zwar mit einem zuckersüßen Papa-Tochter-Schnappschuss!

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige am Sonntag zwei Fotos, die ihren Verflossenen mit ihrer Tochter zeigen: Auf einem der Bilder sitzen die beiden gemeinsam im Pool und genießen gemeinsam ein kühles Getränk. Auf der anderen Aufnahme grinsen der Basketballer und seine Kleine frech in die Kamera, während sie auf Heuballen posieren – das Coole daran: True und Tristan tragen Outfits in Tarn-Optik und schwarze Cowboy-Hüte im Partnerlook! Zu dem Schnappschuss schrieb Khloé liebevoll: "Fröhlichen Vatertag. Ihr beide seid wirklich Zwillinge!"

Schon seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte, dass es zwischen der Kardashian-Schwester und dem Sportler wieder gefunkt haben soll. Erst kürzlich waren sie Arm in Arm bei einer Party gesichtet worden. Bisher äußerte sich jedoch keiner der beiden dazu.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im März 2020

Getty Images Khloe Kardashian im Januar 2020 in Los Angeles

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019



