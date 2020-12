So langsam wird es ernst für Familie Harrison! Es ist erst einige Wochen her, dass Sarah (29) und Dominic (29) ihren Fans verraten hatten, dass sie auswandern werden – und zwar nach Dubai. Seitdem geht alles Schlag auf Schlag. Nachdem sie während einer zweiwöchigen Reise auf Anhieb ihr Traumhaus gefunden hatten, ging es nach ihrer Rückkehr auch schon ans Kistenpacken. Wenige Tage vor dem großen Umzug ist vor allem Domi mächtig aufgeregt.

Wie der YouTuber in einem Instagram-Beitrag verrät, war er im Frühjahr 2018 zum allerersten Mal in Dubai gewesen. "Und ich habe mich direkt in diese Stadt verliebt! Wer hätte gedacht, dass diese zweieinhalb Jahre später mein neues Zuhause sein wird", schreibt der 29-Jährige zu einem Foto, das ihn am Strand von Dubai zeigt. Die Vorfreude auf das neue Abenteuer sei riesig – doch etwas Muffensausen habe er auch: "In wenigen Tagen geht es los und ein bisschen nervös bin ich schon."

Bereits am 9. Dezember geht es mit Sack und Pack für Familie Harrison in die neue Heimat – und auch Sarah wird bei dem Gedanken, München bald den Rücken zu kehren, etwas mulmig. "Ich genieße jetzt auch gerade die Kälte, was ich eigentlich nie mache. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich das dann in Dubai vermissen werde", gab sie kürzlich in einem YouTube-Video preis.

