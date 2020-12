Seit Anfang des Jahres verfolgt Rebel Wilson (40) das Ziel, ihr Wunschgewicht von 75 Kilogramm zu erreichen. Durch eine Ernährungsumstellung und hartes Training nahm die Schauspielerin bereits 28 Kilogramm ab. Doch für die "Pitch Perfekt"-Darstellerin gab es noch einen anderen Grund, ihr "Jahr der Gesundheit" zu starten. Rebel verriet nun, dass auch ihr Kinderwunsch zu einem großen Teil dazu beitrug, sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren.

In einem Instagram-Livestream verriet die 40-Jährige: "Ich habe über Fruchtbarkeit nachgedacht und darüber, Eier von guter Qualität in der Hinterhand zu haben. Also dachte ich: 'Okay, ich werde das tun. Ich werde gesund werden'." Da Rebel in den kommenden Jahren eine Familie gründen wolle, habe sie beschlossen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. "Ich habe auch meine Eier eingefroren, weil - wie alle guten Karrierefrauen da draußen beachten sollten - wenn es etwas ist, was dich interessiert, ist es ein ziemlich guter Zeitpunkt, um es zu tun", erklärte die Blondine.

Außerdem verkündete Rebel vor wenigen Tagen stolz, ihr Wunschgewicht bereits einen Monat vor Jahresende erreicht zu haben. Sie sei sehr froh, denn Schritt gewagt zu haben und erklärte: "Das Ziel war nie, dünn zu sein oder in eine bestimmte Kleidergröße zu passen. Ich habe mir ein Zielgewicht gesetzt, weil ich etwas Greifbares brauchte."

Rebel Wilson im Oktober 2020

Rebel Wilson im November 2020 in Österreich

Rebel Wilson im November 2020

