Warum macht Jasmin Herren (41) sich bei Temptation Island V.I.P. so große Sorgen um ihren Willi (45)? Die zwei Turteltauben testen in der RTL-Fremdflirtshow aktuell, wie es um das Thema Treue in ihrer Beziehung steht. In Folge sieben hat die 41-Jährige Verführer Filippo Aranzulla eigentlich nur harmlose Flirttipps gegeben – dabei jedoch in der ersten Person gesprochen und kurz darauf große Angst gehabt, Willi könnte glauben, sie sei an dem Singlemann interessiert. Doch woher kam diese Panik bei ihr eigentlich?

In einem Gespräch mit Promiflash erklärt Jasmin jetzt, was ihr in dem Moment durch den Kopf ging: Sie habe gefürchtet, dass Willi nur ein Teil ihrer Äußerungen vorgespielt würde und er daraufhin vielleicht ihre "Ehe infrage" stellen könnte. "Zumindest war das das Vorhaben von 'Temptation Island'. Das wollte ich unbedingt vermeiden", so die 41-Jährige.

Doch wieso vertraute sie nicht darauf, dass auch ihr Mann das Konzept der Sendung durchschauen und den Manipulationsversuch seitens RTL hätte erkennen können? "Natürlich empfinde ich Willi als so professionell, dass er den Schnitt nicht für voll nimmt. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, wie sensibel man ist, wenn man in einem solchen Format ist", stellt Jasmin klar. Genau das löse die Unsicherheit aus.

TVNOW Jasmin Herren und Stephanie Schmitz bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / filippo.aranzulla Filippo Aranzulla, "Temptation Island V.I.P."-Single-Mann

Chris Emil Janßen / ActionPress Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

