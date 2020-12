Michelle Pfeiffer hat sich einer krassen Typveränderung unterzogen! Fans kennen den Hollywoodstar aus zahlreichen Erfolgsfilmen eigentlich mit einer blonden Mähne: So stand die Schauspielerin bereits für Streifen wie "Avengers: Endgame" oder "Hairspray" vor der Kamera und präsentierte sich dabei stets mit einer hellen Haarfarbe. Jetzt überraschte die 62-Jährige ihre Social-Media-Follower aber mit einem komplett veränderten Look: Michelle trägt ihre Haare gefärbt – und zwar rot!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ein Selfie, das bei vielen Followern für staunende Gesichter gesorgt haben dürfte: Michelle verwandelte sich von einer Blondine in einen Rotschopf. Zufrieden lächelnd zeigt sie auf dem Foto ihre langen roten Locken. Dabei war diese Verwandlung keineswegs eine private Entscheidung: Michelle unterzog sich der Typveränderung für ein aktuelles Filmprojekt. "So werde ich zu Frances Price", gab sie ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen des Films "French Exit".

Dem Pic nach zu urteilen, scheint sich Michelle mit ihren gefärbten Haaren gut zu gefallen. Doch auch ihre Fans kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Wow, du siehst gut aus" oder auch "Die Haarfarbe steht dir so gut", ließen beispielsweise zwei Nutzer auf der Fotoplattform verlauten. Jetzt seid ihr gefragt: Welcher Look gefällt euch an Michelle besser: Die blonden Haare – oder doch die rot gefärbte Mähne? Stimmt ab!

