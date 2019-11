Sie gönnte ihrer Haut auch mal einen freien Tag! Am Donnerstag stand Amerika Kopf: Das ganze Land war im Thanksgiving-Fieber, der zu den am größten zelebrierten Feiertagen in den USA gehört. Dazu fahren so einige Promis richtig auf, schmücken ihre Wohnung festlich und tischen ihren Liebsten die edelsten Speisen auf. Auch Hollywoodstar Michelle Pfeiffer (61) ist Fan des Fests – handhabt die Feierei allerdings etwas anders: Statt sich ordentlich aufzubrezeln, zeigte sich die Schauspielerin lieber in einem natürlichen No-Make-up-Look!

Auf Instagram präsentierte sich die 61-Jährige auf einem Schnappschuss oben ohne! Völlig ungeschminkt, in schwarzem Rollkragenpullover und mit gewellten Haaren blickte sie zufrieden lächelnd in die Kamera. Wenn so mal nicht wahre Feiertags-Entspannung aussieht! "Ich freue mich so, dass ich meine Familie an Thanksgiving sehe", freute sich Michelle in der Bildbeschreibung.

Für dieses ehrliche Selfie gab es reichlich bewundernden Zuspruch von den Fans. "Natürliches Selfie, wunderschön", schwärmte eine Userin in der Kommentarspalte. "Du bist so eine natürliche Schönheit", fand ein anderer Nutzer. Einer anderen Followerin fiel dazu nur eines ein: "Du lässt mich darauf hinfiebern, älter zu werden."

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer im November 2019

Frazer Harrison/Getty Images Michelle Pfeiffer in Los Angeles im September 2017

Getty Images Michelle Pfeiffer im Juni 2018

