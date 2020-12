In Prince Gabriels Liebesleben ging es zuletzt ziemlich turbulent zu! Zwölf Jahre lang ging der Influencer und Rapper, der eine Zeit lang als Salvatore "Toto" Favelli in der Vorabend-Soap Berlin - Tag & Nacht zu sehen war, mit seiner Freundin Manuela durchs Leben. Nun gibt es überraschende Neuigkeiten um die beiden: Gabriel hat sich von Manuela getrennt – und hat auch schon wieder eine neue Frau an seiner Seite!

Das enthüllte der 37-Jährige jetzt gegenüber Bild. "Ich habe es in der Beziehung aber auch nicht länger ausgehalten. Am Ende war es Krieg, wir haben uns nur noch gestritten." Und warum genau hatten sie sich ständig in den Haaren? "Manuela war extrem eifersüchtig, wollte mich nur noch kontrollieren. [...] Die Achtung und der Respekt voreinander waren weg. Wir sind einfach kalt geworden. Das ist schade, aber es machte keinen Sinn mehr." Ein weiterer Trennungsgrund sei außerdem seine neue Liebe gewesen: Meral!

"Ich habe wieder richtige Gefühle, kann mich fallenlassen. Ich wusste gar nicht mehr, wie sich sowas anfühlt", schwärmt Gabriel von der hübschen Brünetten. "Ihr Name bedeutet auftauchender Sonnenschein. Das trifft's doch ganz genau!" Kennengelernt haben sich die beiden Sänger in einem Tonstudio: "Wir sind uns über die Musik nähergekommen."

Instagram / princegabriel.official Prince Gabriel, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / cocomama.official Prince Gabriels neue Freundin Meral

