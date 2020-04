Prince Gabriel teilt sein Schicksal mit der Öffentlichkeit! Von 2015 bis 2016 stand der Laiendarsteller als Toto in der Daily Soap Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera. In der Zwischenzeit hat sich der Sänger und Rapper auch in der Musikbranche einen Namen gemacht. Trotz seines Erfolges habe er seelische Probleme. In einem Interview mit Promiflash verrät Gabriel, dass er seit längerer Zeit unter Panikattacken leide!

Vor wenigen Tagen stellte er sich erneut seiner Angst. Bei einem Zahnarztbesuch wurden dem BTN-Star mehrere Spritzen injiziert, worauf auch sein Rachen betäubt war. Wie er Promiflash erklärt, habe er kaum noch schlucken und atmen können, was erneut eine Panikattacke ausgelöst habe. Die plötzlich auftretenden Angstzustände schränken Gabriel auch beruflich ein. Termine, Auftritte und Interviews nehme er kaum noch wahr, was zu Existenzängsten führe: "Alles, was es da gibt, ist natürlich für mich ein Handicap, weil man eben immer Angst vor der Angst hat", betont er.

Prince Gabriel setzt derzeit alles daran, die Panikattacken selbst in den Griff zu bekommen. "Sollte das aber weiterhin so schlimm sein, werde ich mich in eine Klinik begeben", sagt er und bleibt trotzdem optimistisch. Für die Zukunft hat der Schauspieler mit italienischen Wurzeln neben der Musik noch weitere große Pläne: "Die Fernsehbranche liegt mir am Herzen und da möchte ich auch wieder Fuß fassen!"

