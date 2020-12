Da liegt ganz offenbar Liebe in der Luft! In der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wurde schon das eine oder andere Pärchen unter die Haube gebracht. Eigentlich hätte es auch zum ersten Mal eine Live-Trauung geben sollen – doch die fiel aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise ins Wasser. Ganz um ihre Hochzeit gebracht wurden Ariane und Martin aber nicht. Die Zeremonie wurde nun in einer Spezialsendung ausgestrahlt. Das Brautpaar hat am Ende tatsächlich "Ja" gesagt.

"Ihr Lächeln – das war das Erste, was ich gesehen habe. Das war direkt so herzlich. Ich glaube, sie hat mich gesehen, ich habe sie gesehen und wir haben uns gedacht: Genau so sollte dieser erste Moment sein", erinnerte sich der 36-Jährige an den Moment des ersten Kennenlernens zurück. Offenbar war ihm direkt klar, dass die Chemie zwischen ihm und der Blondine stimmen könnte. Auch der Frankfurterin war anzusehen, dass sie mit ihrem Match ziemlich zufrieden ist: "Als ich ihn gesehen habe, war mein erster Gedanke: Gott sei Dank, der gefällt mir." Da ist es auch kein Wunder, dass die beiden beim Jawort nicht lange gezögert und den Liebesschwur mit einem innigen Kuss besiegelt haben.

Ob das Experiment am Ende aber tatsächlich gelingen kann und aus Wissenschaft Liebe wird? Der Key-Account-Manager ist jedenfalls äußerst zuversichtlich. "Mein Bauchgefühl sagt mir gerade, dass ich angekommen bin. Die lange, lange, lange Reise hat mich gerade zum Ziel geführt", meinte er und ergänzte, er freue sich bereits auf die Zukunft mit seiner frisch angetrauten Frau.

Anzeige

Sat.1 Ariane und Martin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Martin und Ariane, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige

Sat.1 Ariane und Martin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de