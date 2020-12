April Love Geary (25) lässt sämtliche Hüllen fallen! Das Model und ihr Verlobter Robin Thicke (43) verkündeten vor wenigen Monaten die fröhlichen News, dass sie wieder Eltern werden. Mit einem Babybauch-Foto bestätigte die Beauty Anfang Oktober die Spekulationen um eine Schwangerschaft. Kürzlich wurde sogar bekannt, dass ihr drittes Kind noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken wird. Nun präsentierte April ihren vollkommen nackten Körper – einschließlich eindrucksvollem Babybauch.

Die schon bald dreifache Mutter veröffentlichte vor wenigen Stunden auf Instagram einen sexy Schnappschuss von sich und schrieb dazu: "Baby-Mama". Auf dem Spiegel-Selfie steht die 25-Jährige unbekleidet in einem Badezimmer und zeigt stolz ihren wirklich riesigen, runden Bauch. Ihre Brüste wurden geschmackvoll von ihrem schönen Haar verdeckt, ihren Intimbereich bedeckte sie diskret mit ihrer Hand. Es scheint, als wolle April Love ihren 175.000 Followern zeigen, wie pudelwohl sie sich in ihrem Körper fühlt.

Obwohl es für die Brünette schon die dritte Schwangerschaft in nur wenigen Jahren ist, wirkt ihr Körper makellos. Erst im Februar 2019 kam ihr zweites Kind Lola Alain auf die Welt, die auf der Handyhülle ihres Telefons zu erkennen ist. Schon in wenigen Wochen wird also aus Klein-Lola schon eine große Schwester.

