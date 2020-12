Setzt Kim Kardashian (40) mit diesem Outfit etwa einen neuen Trend? Für einige ihrer Fans ist die Reality-TV-Bekanntheit in Sachen Mode ein echtes Vorbild. Hin und wieder zeigt sich die Beauty aber auch in fragwürdigen Looks – beispielsweise an Halloween, als sie in einem komplett roten Bodysuit erschien. Jetzt überraschte der TV-Star erneut mit einem skurrilen Anblick: Kim trug ein Kleid, auf dem ihr eigener Kopf abgebildet ist!

Am vergangenen Mittwoch teilte Kim via Instagram mehrere Schnappschüsse vom letzten Fotoshooting für ihre neue Lidschatten-Palette. Doch statt die Aufmerksamkeit auf das neue Make-up-Produkt zu lenken, zog die 40-Jährige mit ihrem Kleid alle Blicke auf sich: Auf dem hautengen Fummel war nämlich ihr eigenes Gesicht im verblüffenden XXL-Format zu sehen. Während ihre Stirn auf Höhe der Brust zu sehen ist, zeichnet sich der pralle Schmollmund ungefähr im Bereich ihres Bauchnabels ab.

Kims Kleid hat durchaus das Zeug, zu polarisieren. Die Meinungen ihrer Fans gehen jedenfalls weit auseinander. Obwohl einige Nutzer mit Kommentaren wie "Wer soll sich so was denn kaufen?" und "Was ist das denn bitte für ein Kleid?" die Wahl von Kims Outfit stark hinterfragen, ist ein anderer Teil ihrer Community hellauf begeistert. "Mir gefällt das Kleid!" und "Wow, ich würde es genauso tragen" lauten zwei Komplimente in den Kommentaren.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem eigenen Gesicht auf dem Kleid, Dezember 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

