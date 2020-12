So laufen die Dreharbeiten bei Unter uns derzeit ab! Seit 1994 flimmert die beliebte TV-Serie werktags über die deutschen Bildschirme. Täglich stehen die Stars dafür in Köln vor der Kamera – auch während der aktuellen Gesundheitskrise. Doch um die Sicherheit von Milos Vukovic (39) und Co. zu wahren, hat sich am Set einiges verändert. Körperkontakt ist nicht erlaubt. Maskenbildner gibt es deswegen im Moment nicht und die Schauspieler müssen sich selbst drehfertig machen.

Milos gab in einem RTL-Video exklusive Einblicke darüber, wie ein Tag bei "Unter uns" derzeit aussieht. So müssen die Darsteller durchgehend einen Mundschutz tragen und diesen erst zum tatsächlichen Dreh vor der Kamera abnehmen. Für den Paco-Darsteller stellt jedoch eine andere Sicherheitsmaßnahme eine noch größere Herausforderung dar: Die Stars müssen sich selbst schminken – auch die Männer. Glücklicherweise konnte Milos sich in den vergangenen Jahren einiges von den Maskenbildnerinnen abgucken. "Wir haben wahnsinnig talentierte Mädels hier", schwärmte er.

Aber auch beim Dreh selbst heißt es: Sicherheit geht vor! "Wir halten vor der Kamera eineinhalb Meter Abstand. Bei emotionalen Szenen gibt es keine Berührungen, keine Küsse", schilderte der 39-Jährige. Damit dürfte wohl auch geklärt sein, warum Paco seine frisch angetraute Ehefrau Jana (Alica Hubiak) in einem Einkaufswagen über die Türschwelle schiebt, anstatt sie auf Händen zu tragen.

Instagram / milosvukovic Milos Vukovic, August 2020

TVNOW / Stefan Behrens Jakob (Alexander Milo) und Bambi (Benjamin Heinrich) in einer "Unter uns"-Szene

Instagram / milosvukovic Milos Vukovic und Alica Hubiak am "Unter uns"-Set

