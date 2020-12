Wie kam die Unter uns-Jubiläumsfolge bei den Zuschauern an? Am vergangenen Mittwoch wurde Folge Nummer 6.500 der beliebten Daily ausgestrahlt, die schon vorher jede Menge Spannung versprochen hatte. In einigen Trailern war angeteasert worden, dass nicht nur der Sorgerechtsstreit von Till (Constantin Lücke, 41) und Eva (Claudelle Deckert, 46) einen Höhepunkt finden würde, auch ein Polizeieinsatz und ein Schusswechsel erwartete die Fans. Doch konnte die Episode wirklich einem Jubiläum gerecht werden? Das Publikum war schon zuvor skeptisch...

Unter einem Promiflash-Beitrag und unter dem Jubiläumspost von "Unter uns" auf Instagram sind sich die User recht einig, dass sie sich mehr von der Folge erhofft hatten. "Ist das langweilig, ich merke nix vom Jubiläum", stellt jemand enttäuscht fest. Ein anderer findet, dass die Produktion zu dem außergewöhnlichen Anlass noch etwas kreativer hätte sein dürfen – er hätte sich eine Folge in Spielfilmlänge gewünscht. Doch neben den Kritikern sind auch viele Zuschauer total begeistert. "Ich bin schon von Anfang an mit dabei, aber keine Folge ist langweilig", verteidigt ein Fan das Format in der Kommentarspalte.

Tatsächlich hatten sich die versprochenen Spannungsfaktoren aber recht schnell in Luft ausgelöst. Hinter dem Polizeieinsatz steckte lediglich ein Tagtraum von Bambi (Benjamin Heinrich, 36), der sich wegen eines vermeintlichen Versicherungsbetruges sorgte. Die Schussverletzung stelle sich im Nachhinein als wohl harmlose Schrotverletzung bei der Begegnung mit einem Jäger heraus.

TVNOW/ Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) und Till (Constantin Lücke) mit einer Richterin, "Unter uns" Szene

TVNOW / Stefan Behrens Jakob (Alexander Milo) und Bambi (Benjamin Heinrich) in einer "Unter uns"-Szene

TVNOW/ Stefan Behrens Die "Unter uns"-Stars Jakob Graf und Miloš Vuković

