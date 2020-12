Bleibt Emmy Russ (21) nun weiterer Ärger mit der Polizei erspart? Mitte September brachte ihre Schwäche für die Ordnungshüter in Uniform die Blondine in große Schwierigkeiten: Nachdem sie auf der Motorhaube eines Streifenwagens posiert hatte, stellten die Beamten nämlich eine Delle fest. Daraufhin musste die Beauty nicht nur mit auf die Wache, sondern wurde auch verdächtigt, für den Schaden verantwortlich zu sein. Jetzt folgen allerdings erfreuliche Neuigkeiten: Die Klage gegen Emmy wurde fallengelassen!

Via Instagram verriet Emmy nun, dass sie Post von der Staatsanwaltschaft Hamburg erhalten hat. In dem Brief wurde der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin mitgeteilt, dass das Strafverfahren gegen sie eingestellt wurde. "Es gab vom Polizeikommissariat also keine ausreichenden Beweise gegen mich, dass ich die Delle im Auto verursacht haben soll", teilte Emmy ihrer Community zufrieden mit. Doch die damalige Aufnahme des Schadens ging nicht spurlos an ihr vorbei: Sie sei nicht nur rechtswidrig festgehalten worden, man habe ihr gegenüber auch Gewalt angewendet und ihren Hund in Gefahr gebracht.

Jetzt will Emmy den Spieß umdrehen. "Ich erwarte eine anständige Entschuldigung der beteiligten Beamten für den angerichteten Schaden", schrieb die 21-Jährige. Ihrer Meinung nach müsse sich niemand gefallen lassen, so von seinem "Freund und Helfer" behandelt zu werden. Für dieses Vorhaben sieht sich Emmy sogar gezwungen, bei Bedarf rechtliche Schritte einzuleiten.

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Influencerin

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de