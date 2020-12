Désirée Nick (64) sorgt mal wieder für Aufsehen. In der Vergangenheit polarisierte die Unterhaltungskünstlerin des Öfteren in diversen Reality-TV-Formaten und genoss die öffentliche Aufmerksamkeit. Zuletzt mischte die Kult-Kabarettistin die Sat.1-Show Promis unter Palmen ordentlich auf. Mit ihrer gewohnt bissigen Art und ihrer berühmten spitzen Zunge entfachte sie immer wieder Streitereien. Nun sorgte Désirée mit einem früheren Schnappschuss erneut für Gesprächsstoff.

Auf Instagram postete die gebürtige Berlinerin ein 16 Jahre altes Foto, auf dem sie mit gespreizten Beinen in einer Limousine sitzt. In dem Auto posiert Désirée in einem kurzen Kleid, Sonnenbrille und transparenten High Heels. Zu dem Post schrieb die Schauspielerin stolz: "2004 hätte sich selbst eine Paris Hilton (39) Nachhilfestunden bei mir nehmen können!" Doch die knapp 66.000 Follower der 64-Jährigen sind nicht alle so begeistert von dem Bild wie sie selbst.

Die Meinungen zu dem Throwback-Foto des TV-Stars gehen stark auseinander. Während einige unter dem Beitrag kommentierten "Ich denke, jede Frau kann bei der Grande Dame der deutschen Öffentlichkeit Nachhilfe nehmen" oder "Damals sowie heute einfach geil", hagelte es von einigen Usern heftige Kritik. "Oje, eine Frau mit Klasse macht das nicht, sorry", schrieb ein Follower. Ein anderer meinte: "Also, ich muss leider ehrlich sein und schreiben, dass so ein Auftreten Ihrerseits im Widerspruch zu dem steht, wofür Sie vorgeben zu stehen. In allen Formaten haben Sie Frauen anhand solcher Fotos und solchen Auftretens diskreditiert."

Désirée Nick

Désirée Nick im Juni 2019 in Berlin

Désirée Nick

