Ende Oktober wartete eine traurige Nachricht auf die Fans von Margarita Nigmatullin (25) und Marc Eggers (34): Nachdem die Ex-Köln 50667-Stars monatelang quasi unzertrennlich waren, gab die Influencerin plötzlich bekannt, dass der Tänzer bei ihr ausgezogen sei – offenbar haben sie gar keinen Kontakt mehr. Auch ihr gemeinsamer YouTube-Kanal "That's Us MxM", wo sie zuvor regelmäßig lustige Vlogs hochgeladen hatten, steht seit Anfang September still. Ihre Fans vermissen Videos von Maddy und Marc total!

Das geht deutlich aus den Kommentaren unter ihrem allerletzten YouTube-Cip hervor, in dem Marc Maddy unangenehme Fragen gestellt hatte: "Was auch immer bei euch passiert ist... ihr fehlt! Richtig schade, dass ihr keine Videos mehr macht", betonte ein Fan. "So traurig, dass ihr nichts mehr hochladet! Könnt ihr euch nicht wieder zusammenreißen?", klagte ein weiterer. Auch auf den anderen Social-Media-Kanälen der beiden jammern viele Follower in den Kommentarspalten – bisher jedoch ohne Reaktion seitens Maddy oder Marc.

Bis heute ist ihre Community fest überzeugt, dass Maddy und Marc ein Paar gewesen sind – auch wenn sie es nie offiziell bestätigt hatten. Schließlich haben die beiden schon zweimal in einer gemeinsamen Wohnung gelebt und sich sogar zusammen einen Hund geholt. Obendrauf zeigte die 24-Jährige in einem YouTube-Clip versehentlich einmal ihren damaligen Handy-Hintergrund: ein Knutschbild mit Marc!

