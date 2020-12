Jennifer Lopez (51) ist und bleibt eine echte Granate! Erst im vergangenen Jahr stellte das Multitalent in dem Stripper-Film "Hustlers" unter Beweis, wie sexy und top in Form sie mit 51 Jahren noch ist. Doch dieser stählerne Body kommt natürlich nicht von ungefähr: Um ihre knackige Schale straff und wohlgeformt zu halten, rackert sich J.Lo so gut wie täglich im Fitnessstudio ab. Und allein der Weg dorthin gleicht bei La Lopez einer sexy Bühnenshow!

Paparazzi erwischten die Sängerin jetzt in Miami: Knappes Crop-Shirt, das freie Sicht auf ihr Sixpack ermöglicht, eine hautenge, auffällig gemusterte Leggins und hippe Sneaker – so gestylt macht sich J.Lo auf ins Gym. Was selbstredend nicht fehlen darf: Die ikonischen XXL-Creolen, die für die Kurven-Queen wohl zum Alltagslook gehören. Doch nicht nur dieses stylische Outfit zieht die Blicke auf sich: Auch Jennifers Kehrseite dürfte den Betrachtern der Schnappschüsse ins Auge springen.

Erst Anfang Dezember hatte die "Hit The Floor"-Interpretin mit einem pikanten, aber total heißen Foto von sich reden gemacht. Für das Cover ihrer neuen Single "In The Morning" posierte Jennifer splitterfasernackt – und ließ so wohl nicht nur das Herz ihres Verlobten Alex Rodriguez (45) höherschlagen…

Getty Images Jennifer Lopez beim Super Bowl 2020

MEGA Jennifer Lopez im Dezember 2020

Instagram/ Mert Alas, Marcus Piggott Jennifer Lopez' Single-Cover von "In The Morning"

