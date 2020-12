Spricht Kourtney Kardashian (41) hier über ihren Ex Scott Disick (37)? Bereits seit 2015 gehen die beiden zumindest in Sachen Liebe getrennte Wege. Seit einigen Wochen heizt das einstige Paar aber immer wieder selbst mit verschiedenen Aussagen und gemeinsamen Bildern die Gerüchte um eine Liebes-Reunion an. Mit einem neuen Post im Netz sorgte Kourtney jetzt erneut für Spekulationen um ein Beziehungs-Comeback mit dem Vater ihrer drei Kinder!

In der Instagram-Story ihres Blogs POOSH postete die 41-Jährige jetzt ein Zitat, das viele Fans spekulieren ließ. "Manchmal schickt das Universum einen Ex zurück in dein Leben, nur um zu sehen, ob du immer noch genauso dumm bist", lauteten die kryptischen Zeilen, die die Unternehmerin mit ihren Followern teilte. Für die Netzgemeinde schien die Botschaft ziemlich eindeutig zu sein: Die Schwester von Kim Kardashian (40) spiele damit auf den 37-Jährigen an. Auf Twitter schrieb ein User zu den Worten: "Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch Hoffnung für Scott und Kourtney habe, aber ich glaube fest an ihre Liebe und dass sie Seelenverwandte sind."

Ähnlich sah es auch der Verfasser eines anderen Kommentars, der darauf hoffe, dass die beiden Reality-TV-Stars wirklich wieder zueinandergefunden hätten. "Ich schaue mir die alten Folgen von Keeping Up With the Kardashians an, um in einer Welt zu leben, in der die beiden noch zusammen sind", schwelgt er in alten Zeiten.

Anzeige

Instagram / kourtneykardashs Kourtney Kardashian und Scott Disick auf einem Throwback-Foto

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Scott Disick mit ihren Kids Reign, Penelope und Mason

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de