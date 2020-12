Damit, dass Jessica Paszka (30) so gut singen kann, hat offenbar keiner gerechnet! Heute Abend flimmert nun schon die zweite Folge der neuen Gesangs-Show Pretty in Plüsch über die TV-Bildschirme. Auch die Ex-Bachelorette versucht ihr Glück – und will sich an der Seite von Plüsch-Lauch Kevin Puerro in die Endrunde singen. Schon in der vergangenen Folge hat die Influencerin sich überraschend gut geschlagen. Auch Jessis heutige Performance flashte Zuschauer – und Jury!

Auch dieses Mal sorgten die Beauty und der freche Lauch für romantische Stimmung: Sie performten "Especially for you" von Kylie Minogue (52) und Jason Donovan – und begeisterten mit ihrer süßen Darbietung die Zuschauer! So hagelte es vor allem für die Kuppelshow-Bekanntheit zahlreiche Komplimente auf Twitter: "Also das muss man ihr echt lassen: Sie kann singen! Richtig gut", schwärmte ein Fan während ihrer Performance. "Wow! Jessi hört sich richtig gut an!", betonte ein weiterer.

Dieser positiven Kritik konnte sich Jurorin und Profi Sarah Lombardi (28) nur anschließen: "Ich glaube, Jessica ist wirklich unsere größte Gesangsüberraschung hier – ich hätte nie gedacht, dass so viel Gesangstalent in dir steckt", beteuerte das DSDS-Sternchen. "Ich habe auch noch eine größere Steigerung gemerkt zu letzter Woche!" Mit so viel Lob hatte die Freundin von Johannes Haller (32) offenbar nicht gerechnet: "Danke! Da kommen mir echt die Tränen jetzt!", rief sie Sarah zu.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1/Julian Essink Plüsch-Lauch Kevin Puerro und Jessica Paszka

Tabea Werner / Sat.1 Jessica Paszka mit Plüsch-Lauch Kevin Puerro bei "Pretty in Plüsch"

© SAT.1/Willi Weber Puppe Kevin Puerro und Jessica Paszka bei "Pretty in Plüsch"

