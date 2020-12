Neues, herzerwärmendes Filmmaterial von Prinzessin Diana (✝36) und ihrem Sohn Prinz William (38)! Zu einer der wohl berühmtesten Aufnahmen der beiden britischen Royals gehört wohl die, bei der sie ein Picknick im Grünen genießen. Doch jetzt ist ein bisher unveröffentlichtes Video aufgetaucht, das im Netz für einigen Wirbel sorgt. Der Grund: Es zeigt einen bezaubernden Moment zwischen Lady Di und ihrem Erstgeborenen.

In dem kurzen elfsekündigen Clip ist zu sehen, wie ein junger William im Kleinkindalter seiner Mutter dabei hilft, ihr Make-up aufzufrischen. Der Mini-Royal pudert ihr die Nase – doch er erwischt aus Versehen auch das Auge und die Lippen von Diana. Die Blondine scheint das nicht weiter zu stören, sie lächelt ihren Sohnemann lediglich liebevoll an. Wie die Daily Mail berichtet, ist das Video 1985 entstanden. Am selben Tag, als auch ein gemeinsames Familienfotoshooting mit Prinz Harry (36) und Prinz Charles (72) stattfand.

Die Netz-Gemeinde ist aus dem Häuschen und kann sich gar nicht mehr beruhigen, wie goldig der Clip von Diana und William ist. "So schön. Er hatte damals anscheinend vor, mal Maskenbildner zu werden" oder "Oh, mein Gott ist das süß. Ich kriege mich nicht wieder ein", kommentieren nur zwei Instagram-User den Clip.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William und Prinz Harry, 1987

Getty Images Prinzessin Diana in Washington, 1997

Getty Images Prinz Charles, Prinzessin Diana und Prinz William im Dezember 1983

