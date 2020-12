Miley Cyrus (28) wird zur Ehestifterin! Die Sängerin selbst hat in Sachen Liebe einige ziemlich turbulente Monate hinter sich. Ihre Ehe mit Jugendliebe Liam Hemsworth (30) hielt nicht einmal ein Jahr. Danach datete sie erst Kaitlynn Carter (32) und später Cody Simpson (23). Aber auch die Beziehung zu Cody ging vor Kurzem in die Brüche. Obwohl sie selbst so viel Pech in der Liebe hat, scheint Miley aber die Hochzeitspläne ihrer Fans zu unterstützen. Ein TikTok-Paar möchte jetzt ihretwegen vor den Traualtar treten!

Auf TikTok teilte ein junges Pärchen jetzt ein Video, in dem es zu Mileys Song "Plastic Hearts" tanzt. Dazu schrieben die beiden: "Wenn Miley Cyrus das kommentiert, werden wir heiraten." Das ließ sich die 28-Jährige natürlich nicht zweimal sagen und hinterließ ihren verliebten Fans tatsächlich einen Kommentar – jedoch nicht, ohne dabei auf ihr eigenes unglückliches Liebesleben hinzuweisen: "Ich hoffe, es läuft besser für euch beide als für mich." Dazu teilte sie ein Ring- und ein Totenkopf-Emoji.

Aber macht das Brautpaar in spe sein Versprechen wirklich wahr? In einem weiteren Clip wirken die beiden jedenfalls noch etwas zögerlich und kommentieren Mileys Nachricht mit einem simplen "wir denken drüber nach".

MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus, Juni 2019

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus, Schauspielerin

