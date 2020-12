Über dieses Thema zu sprechen fällt ihr bis heute nicht leicht. Im Sommer vergangenen Jahres gaben Miley Cyrus (28) und ihre Jugendliebe Liam Hemsworth (30) überraschend bekannt, dass sie sich getrennt haben – und das, obwohl das Paar erst sechs Monate zuvor geheiratet hatte. In einem aktuellen Interview spricht die Musikerin jetzt offen über ihre Scheidung und verrät sogar, dass sie den Schauspieler immer noch liebt.

Im Gespräch mit Howard Stern (66) in seiner SiriusXM-Radiosendung erzählt Miley von ihrem Ex Liam. "Ich habe ihn wirklich sehr, sehr, sehr geliebt, das tue ich immer noch, und das werde ich auch immer tun", gibt sie im Interview preis. Obwohl die beiden seit Mileys 16. Lebensjahr eine On-Off-Beziehung geführt hatten und einfach nicht voneinander losgekommen waren, sei die Hochzeit laut der Sängerin überstürzt und unüberlegt gewesen. Der Grund: Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Jahr 2018, durch die die Sängerin ihr Haus und ihr ganzes Hab und Gut verloren hatte. Die Liebe zu Liam sei das Einzige gewesen, das ihr geblieben wäre. "Ich habe mich an das geklammert, was ich von diesem Haus noch hatte und das waren ich und er", gesteht die 28-Jährige.

Obwohl Liam Miley wohl immer etwas bedeuten wird, sollen die einstigen Turteltauben mittlerweile keinen Kontakt mehr haben. "Miley und Liam haben seit ihrer Trennung kaum miteinander gesprochen – und wenn doch, ging es eher darum, Entscheidungen in Bezug auf die Güterverteilung zu treffen", erklärte ein Insider kürzlich gegenüber E! News. Die beiden hätten Zeit gebraucht, um die Trennung in Ruhe zu verarbeiten und darüber hinwegzukommen.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Januar 2020

Getty Images Schauspieler Liam Hemsworth und Sängerin Miley Cyrus

Getty Images Miley Cyrus im April 2019 in Los Angeles

