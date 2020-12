Ganz klar: Für seine Frau Laura (20) scheut Michael Wendler (48) weder Kosten noch Mühen! Schon am 1. Dezember sorgte der Adventskalender, den der Schlagerstar für seine Liebste bestückt hat, für Schlagzeilen – denn: Hinter dem ersten Türchen wartete tatsächlich das neueste iPhone auf die Influencerin! Am Folgetag gab es dann Designer-Schuhe im Wert von 800 Euro und an Tag drei eine Luxus-Sonnenbrille. Auch für das vierte Türchen hat der Wendler nun wieder tief in die Tasche gegriffen...

Wie an den Tagen zuvor hielt Laura das große Unboxing wieder in ihrer Instagram-Story fest. Zunächst zeigte sie nur den Karton der Designer-Marke Louis Vuitton – und dann nach einer kurzen Spannungspause auch den Inhalt: Michael hat Laura tatsächlich eine Luxus-Handtasche, Modell Alma PM, besorgt! Das bordeauxrote Accessoire aus Kalbslackleder kostet stolze 1.890 Euro. Auch mit diesem – bisher teuersten – Adventsgeschenk scheint der Wendler den Geschmack seiner Frau getroffen zu haben: "Wahnsinn... ich bin sprachlos", schwärmte die 20-Jährige beim Anblick der Tasche.

So langsam stellt sich sicherlich so mancher Fan die Frage: Wie viel Geld hat der Wendler bloß für diesen Luxus-Kalender hingeblättert? Allein für die ersten vier Türchen hat der "Sie liebt den DJ"-Interpret nun schon rund 4.000 Euro ausgegeben! Und es kommen ja noch 20 weitere...

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müllers neue Handtasche aus dem Adventskalender

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Thomas Burg/ Action Press Michael Wendler und Laura bei den DSDS-Castings 2020

