Für einen kurzen Augenblick schien das Glück von Bäuerin Denise und Bewerber Sascha auf der Kippe zu stehen. Weil der Zeitsoldat einen kleinen Eifersuchtsanfall hatte, während die Bauer sucht Frau-Singledame mit ein paar Jungs aus der Nachbarschaft quatschte, drohte sich das bisher recht vielversprechende Blatt zu wenden. In einer Aussprache gelobte Sascha jedoch, sich künftig am Riemen zu reißen – Denise blieb nach wie vor skeptisch, ob ihm das gelingen wird. Sind ihre Zweifel berechtigt oder haben die beiden noch eine Chance?

Für Ex-Hofdame Christa Haberl (44) war der Clinch keine große Überraschung. "War vorauszusehen, dass es bei Sascha und Denise so schnell kriselt. Denise ist sehr dominant und bestimmend. Ich denke, wenn da nicht alles so läuft, wie sie sich das vorstellt, blockt sie ab", analysiert die Bayerin auf Promiflash-Nachfrage. Gunther Höfler (35) sieht ebenso wenig wie Christa eine gemeinsame Zukunft: "Die kann den ja nicht so krass abservieren während der Hofwoche, aber ich denke mal, dass das Thema durch ist", erörtert der selbst ernannte Frauenversteher und ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidat. "Mehr als Kumpel ist da nicht drin, weil er ihr wahrscheinlich keine Paroli bieten kann. Er hat da einfach nichts zu melden", schildert Gunther seine Sicht der Dinge.

Tayisiya Morderger (23) sieht die Sache etwas entspannter – und ergreift für Sascha Partei. "Ich kann Sascha verstehen. Denise gehört ihm noch nicht und die sind noch nicht zusammen, dann ist es für mich klar, dass er sich in solchen Momenten Sorgen macht", beteuert die Ex von TV-Jungbauer Matthias. Für ihren Geschmack habe die Pferdewirtin übertrieben. Des Weiteren mutmaßt Taya: "Vielleicht hat es Denise auch extra gemacht und wollte, dass Sascha eifersüchtig wird."

Instagram / christa_haberl Christa Haberl, TV-Bekanntheit

Instagram / n_farmer_gunther Gunther Höfler, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Instagram/tayuschka; TVNOW/Stefan Gregorowius Collage: Tayisiya Morderger, Bäuerin Denise und Sascha

