Es war nur eine sehr kurze Liaison – bei Ex on the Beach bandelten Georgia und Max Schnabel (23) an. Ihr kurzes Techtelmechtel gipfelte in einer heißen gemeinsamen Nacht. Als Max das Format plötzlich verlassen musste, ließ Georgia die drei magischen Worte fallen – kurz darauf war das allerdings wieder vergessen und der Rotschopf startete eine Liaison mit Danilo Sellaro. Wie hat Max die Situation wahrgenommen? Darüber hat er Promiflash aufgeklärt.

Im Interview mit Promiflash betonte der Adonis, dass er nicht traurig über seinen Auszug gewesen sei: "Da war eh keine Frau für mich dabei, deswegen war ich auch nicht unglücklich darüber. Im Gegenteil: Ich war froh, aus diesem Irrenhaus raus zu sein", erzählt der Stuttgarter. Dass Georgia ihn mit den Worten "Ich liebe dich" verabschiedete, könne der Muskelmann nicht wirklich ernst nehmen: "Das Wort 'Liebe' ist für mich ein viel zu großer Begriff, den man nicht nach einer Woche schon sagen kann. Ich weiß nicht, ob das fake ist, aber vielleicht sagt sie das ja zu jedem Typen, den sie ein paar Tage kennt."

Sowieso sei das Thema mit Georgia abgeschlossen gewesen, als Max erfahren habe, dass sie mit Danilo zu Gange war. Außerdem sei das Reality-Sternchen gar nicht sein Typ: "Um ehrlich zu sein, habe ich mich gefreut, wieder blonde und vor allem reifere Frauen kennenzulernen. Blondinen sind viel eher mein Fall", gesteht der Beau.

TVNOW Georgia und Max bei "Ex on the Beach"

TVNOW Max und Georgia bei "Ex on the Beach" 2020

Instagram / queengeoo Georgia, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

