Für viele scheint Pietro Lombardi (28) das perfekte Leben zu haben: Seit fast einem Jahrzehnt ist der Sänger sehr erfolgreich im Musikbusiness unterwegs, fährt ein tolles Auto und hat sich kürzlich sogar eine eigene Immobilie zugelegt. Doch dafür hat der DSDS-Sieger von 2011 auch hart gearbeitet. Seinen Fans verrät Pie nun, dass er dabei oft an seine Grenzen kam und der Erfolgsdruck nicht zu unterschätzen ist.

In einer Fragerunde in seiner Instagram-Story will ein Fan von dem 28-Jährigen wissen, ob der Druck nicht manchmal zu extrem ist. "Ich glaube, für Außenstehende ist das unvorstellbar, weil die sehen nur ein schönes Auto, eine schöne Uhr... Natürlich bin ich sehr dankbar dafür [...]. Aber das war so ein harter Weg", holt Pietro erst einmal aus, um dann genauer auf die Frage des Users einzugehen. Zehn Jahre sei er mittlerweile im Geschäft und in diesen habe er nicht nur einmal mit den Tränen kämpfen müssen: "Wir haben auch Ängste, wir sind keine Roboter, wir sind auch nur Menschen. Da ist natürlich ein großer Druck da, aber ich kann mich anschauen und sagen, ich habe alle Entscheidungen aus dem Herzen getroffen und versuche immer, echt zu bleiben."

Trotzdem ist Pietro immer am Ball geblieben und hat nicht aufgehört, an seiner Karriere zu feilen. Und das mit Erfolg. Bereits im Januar bringt er eine neue Single auf den Markt – und der Musiker verspricht, dass der Song ganz anders als seine bisherigen Veröffentlichungen wird. "So hab ich mich noch nie gehört und ihr mich auch noch nicht. Ich freu mich drauf", hält er ebenfalls in seinem Q&A fest.

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

TVNOW / Stefan Gregorowius Ex-DSDS-Juror Pietro Lombardi beim Recall-Finale im Februar 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

