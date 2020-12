Miley Cyrus (28) zeigt äußerst gerne, was sie hat! Die Sängerin veröffentlichte vor Kurzem ihr siebtes Studioalbum "Plastic Hearts", auf dem sie unter anderem mit Kollegin Dua Lipa (25) zu hören ist. In dem Musikvideo zu ihrem Song "Prisoner" zeigten sich die beiden Frauen wild und sexy – so kennen die Fans Miley. Die Sängerin setzte jetzt aber noch einen drauf und zog bei einem Fotoshooting obenrum blank.

Für das Rolling-Stone-Magazin zeigte sich die Sängerin oben ohne. Auf Twitter teilte Miley selbst das Foto, auf dem ihre nackten Brüste zu sehen sind. Sie posierte in einem schwarzen Tüllrock mit Kreuz-Kette, Sonnenbrille und herausgestreckter Zunge. Ihre schwarze Lederjacke riss die 28-Jährige dabei weit auf und präsentierte, was sie darunter trägt: Nämlich nichts! Ihre Fans fanden es megacool: "Ich möchte so gerne auf deinem Level von 'Mir ist alles egal' sein", schrieb ein Twitter-User. Eine andere Followerin sagte: "Diese Rockstar-Einstellung... Ich liebe es."

Dass Miley gern sehr offen über ihren Körper und Sex spricht, ist nichts Neues. Immerhin schaukelte sie schon komplett nackt in ihrem Musikvideo zu "Wrecking Ball" auf einer Abrissbirne. In einem Interview in der Howard Stern Show gab sie nun preis, dass sie im Moment sehr viel FaceTime-Sex habe. Mit wem, wollte die Sängerin allerdings nicht verraten.

Getty Images Miley Cyrus, Musikerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, September 2020

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Miley Cyrus im April 2020

