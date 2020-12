Da platzt aber jemand vor Stolz! Für Jimi Blue Ochsenknecht (28) stand am Freitagabend ein ganz besonderer Auftritt an – er stand als Nachrücker zum allerersten Mal auf der Pretty in Plüsch-Bühne. Der Schauspieler hatte im Vorfeld kaum Zeit gehabt, seine Performance zu üben. Dennoch schaffte er es, die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen und kam eine Runde weiter. Supportet wurde er abseits der Bühne von seiner Freundin Yeliz Koc (27), die ihm nach der Sendung im Netz süße Worte widmete.

"Stolz auf dich! Wie fandet ihr den Auftritt von Jimi? Ich finde, man hat richtig Spaß beim Zuschauen gehabt", schrieb die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin zu einem Pärchenschnappschuss auf ihrer Instagram-Seite. Auch in ihrer Story hielt sie kurz nach Jimis Weiterkommen über beide Ohren strahlend fest: "Oh mein Gott, er hat es geschafft, er hatte keinen Texthänger, er hat die Bühne richtig gerockt, also ich bin mehr als zufrieden und ich glaube, er auch. Ich bin richtig happy."

Yeliz ist allerdings nicht die Einzige, die ihren Partner im Studio anfeuert – auch ihr Ex Johannes Haller (32) ist vor Ort, um wiederum seine neue Freundin Jessica Paszka (30) zu unterstützen. Kurz nachdem bekannt geworden war, dass Jimi für Hardy Krüger Jr. (52) nachrückt, wurde bereits gemunkelt, ob sich das Ex-Paar backstage womöglich über den Weg laufen wird. Ob Yeliz und Johannes tatsächlich aufeinandergetroffen sind, ist aber nicht bekannt.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

© SAT.1/Willi Weber Jimi Blue Ochsenknecht bei "Pretty in Plüsch"

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

