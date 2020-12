Kelly Osbourne (36) kämpft mit gesundheitlichen Problemen. Nachdem die Tochter von Ozzy Osbourne (72) in den vergangenen Monaten stolze 38 Kilogramm abgenommen hatte, gab sie an, sich besser den je zu fühlen. Ihren Gewichtsverlust habe der Reality-TV-Star neben einer Magenmanschettenoperation, Sport und gesunder Ernährung zu verdanken. Doch jetzt meldete sich die Blondine mit einem Gesundheits-Update im Netz: Kelly erkrankte an einer hartnäckigen Bronchitis!

Auf Instagram wandte sich die 36-Jährige mit einem Mund-Nasen-Schutz an ihre Fans und gab an, an der "schlimmsten Bronchitis", die sie je hatte, zu leiden. Sie bekomme nun sogar eine Infusion, nachdem sie sich "so viel übergeben" hatte, erklärte die Britin. Sie habe außerdem ein Beatmungsgerät bekommen, dass sie zusätzlich mit Sauerstoff versorge, informierte die Sängerin ihre Follower.

Dabei betonte sie ausdrücklich, dass sie nicht an Corona erkrankt sei. "Es ist kein Covid. Aber ich bin in Gedanken bei jeder Person, die darunter aktuell leidet", gab Kelly zu verstehen. Der Arzt habe dem Model nun strenge Bettruhe verordnet, doch zum Schlafen komme Kelly momentan nicht. Denn die Beauty nahm sogar nachts um 4:15 Uhr im Netz eine Story auf, in der sie erzählte, dass die Bronchitis ihr einfach den Schlaf raube.

