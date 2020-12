Ihre Fans sind aktuell in großer Sorge um Kader Loth (47)! Vor einer Woche gab die Reality-TV-Queen unter Tränen im Netz bekannt, dass sie sich mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert hat. Die Promi Big Brother-Bekanntheit hatte zu diesem Zeitpunkt sogar so starke Symptome, dass sie Todesangst äußerte! Doch wie geht es dem It-Girl heute? Nun gab Kader ein weiteres besorgniserregendes Gesundheits-Update im Netz!

Nachdem es in den vergangenen Tagen ungewöhnlich still auf ihrem Instagram-Kanal gewesen ist, berichtete die 47-Jährige jetzt in ihrer Story: "Mir geht es so schlecht, ich kann's gar nicht beschreiben." Wie schlecht es Kader wirklich geht, wird vor allem durch die folgenden Zeilen deutlich: "Kann nicht mal weinen, weil mir die Kraft fehlt." Weitere Details gab sie nicht an – ob sie sich inzwischen in ärztlicher Behandlung befindet, ist auch nicht bekannt.

So sehr wie Kader aktuell unter der Erkrankung leidet, kann sie nicht verstehen, weshalb manche Menschen das Virus nicht ernst nehmen. So fand sie vor ein paar Tagen harte Worte für die Gegner der Corona-Maßnahmen: "An alle, die nicht an Corona glauben: Ich hoffe, dass ihr euch ansteckt. Ich hoffe, dass ihr alle bestraft werdet! Ich hoffe, dass ihr den Ernst der Lage mal rafft", ärgerte sie sich in ihrer Instagram-Story.

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-Darstellerin

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-Darstellerin

Wehnert, Matthias / ActionPress Kader Loth im Februar 2020

