Damit hatte Willi Herren mit Sicherheit nicht gerechnet! Seit einigen Folgen der beliebten Reality-TV-Show Temptation Island V.I.P. stellen der Ballermannsänger und seine Frau Jasmin Herren (41) ihre Beziehung auf die Probe – und dabei betonte der 45-Jährige immer wieder, dass er bei Jasmin keine Fremdflirts zu befürchten habe. Doch vertraut er seiner Liebsten tatsächlich so sehr, wie er immer sagt? Über der Insel der Versuchung zogen jetzt dunkle Wolken auf: Bei einem Einzellagerfeuer bricht Willi unter Tränen zusammen!

In der aktuellen "Temptation Island V.I.P."-Folge spielte die Moderatorin Angela Finger-Erben (40) Willi einen Clip vor – und der hatte es in sich: In dem Video macht Jasmin eine beunruhigende Aussage – die Hintergründe oder den Zusammenhang erfährt Willi allerdings nicht. "Ich möchte nicht, dass er das sieht. Das zerreißt ihm das Herz – und mir auch", befürchtet die hübsche Blondine in der Aufnahme. Diese Äußerung führte bei dem Reality-TV-Star zu einem heftigen Gefühlsausbruch. "Das ist Quälerei! Kommt da noch mehr? Nur das? Ich vertraue Jasmin, aber wenn sie so was sagt, dann ist da was vorgefallen", weinte er und betonte: "Mein Herz blutet – aber so richtig."

Kurz nach der aufwühlenden Lagerfeuer-Sitzung schüttete Willi den anderen Jungs in der Villa sein Herz aus. "Ich habe es echt unterschätzt. Ich bin zusammengebrochen da unten", erklärte er – stellte jedoch klar: "Aber es ist gut. Ich vertraue ihr zu 100 Prozent." Und auch die anderen Bewohner stärkten ihm den Rücken – Calvin Kleinen vermutete: "Das kann alles sein. Vielleicht auch was von anderen." Trotzdem wolle Willi das Thema beim finalen Lagerfeuer ansprechen...

Alle Infos zu "Temptation Island V.I.P." auf TVNOW.de

