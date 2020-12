Wagen sie nun den nächsten Schritt? Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) sind seit über einem Jahr zusammen. Besonders in der letzten Zeit gaben die verliebten Turteltauben viele private Einblicke in ihr Liebesleben. Das neue Album des Sängers "Wonder" soll sogar komplett von seiner Geliebten handeln. Jetzt verriet Shawn selbst, dass er und Camila bereits über eine Verlobung geredet haben!

Entertainment Tonight fragte den 22-Jährigen, ob für ihn und Camila denn schon eine Verlobung infrage käme: "Ja absolut! Ich denke, für mich war das immer so, wenn ich nicht in der Lage bin, mit jemandem über solche Dinge zu sprechen, dann bin ich schon komplett raus. [...] Ich glaube wirklich, wenn du es weißt, dann weißt du es einfach!", betonte Shawn in dem Interview. Schon zuvor gab der "Stitches"-Interpret öfter preis, wie viel ihm die gebürtige Kubanerin bedeutet.

Aber auch auf zahlreichen Pics im Internet zeigen die beiden immer wieder deutlich, dass sie offenbar ganz vernarrt ineinander sind. Doch das war nicht immer so. Lange Zeit waren Shawn und Camila nämlich nur gute Freunde und dementierten oftmals jegliche Dating-Spekulationen.

Anzeige

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello an Halloween 2020

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes

Anzeige

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de