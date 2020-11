Mit diesem haarigen Pärchen-Bild traten Camila Cabello (23) und Shawn Mendes (22) eine hitzige Diskussion im Netz los! Seit über einem Jahr gehen die beiden "Señorita"-Interpreten gemeinsam durchs Leben – Paparazzi schafften es in den vergangenen Monaten immer wieder, das Duo beim Knutschen zu erwischen. Der Sänger selbst teilt jedoch eher selten verliebte Turtelaufnahmen. Umso mehr Aufmerksamkeit erregte jetzt ein neues Foto der beiden, auf dem sie die gleiche Frisur zu haben scheinen!

Auf Shawns Instagram-Pic drückt Camila ihm einen sanften Kuss auf die Wange, während beide leicht nasse, lockige Haare haben. Der Bühnenstar kommentierte die Aufnahme mit einem schlichten schwarzen Herz. So weit, so unspektakulär – die knapp 57 Millionen Follower von Shawn kommentierten das Foto allerdings sogleich sehr fleißig: "Ihr seid der König und die Königin der Küsse mit nassen Haaren!", schwärmte ein User, ein anderer vermutete sogar: "Ihre Haare scheinen ineinander überzugehen. Sie sind entweder Zwillinge oder Seelenverwandte – und zwar in jeder Hinsicht!" Woraufhin weniger euphorische Follower fragten, was Haare denn mit Seelenverwandtschaft zu tun hätten.

Tatsächlich nähern sich die zwei Frisuren-technisch einander an – denn Ende Oktober ließ sich die 23-Jährige die Haare so kurz wie noch nie zuvor schneiden und Shawn scheint seinerseits vorerst einen großen Bogen um Scheren und Friseure zu machen. Seine Matte wird immer länger: "Shawn, bitte lass' dir endlich die Haare schneiden", fordern deshalb Teile seiner Community mittlerweile in den Kommentaren.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019 in bei den AMA's

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

