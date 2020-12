Billie Eilish (18) hat endgültig genug! Die Sängerin ist mit ihren 18 Jahren schon ein echter Megastar und nicht nur für ihre Hits wie "Ocean Eyes", sondern auch für ihren einzigartigen Schlabberlook bekannt – weil sie keine Lust auf Bodyshaming hat, verhüllt sie ihren Körper regelrecht. In einem Interview wurde ihr Aussehen jetzt wieder einmal thematisiert und dazu hat die Sängerin eine klare Meinung!

In einem Vanity Fair-Interview wurde Billie gefragt, was das häufigste Gerücht über sie sei. Die 18-Jährige erzählte daraufhin von einem Foto, auf dem sie im Sommer bei 40 Grad im Schatten ein Tanktop trägt: "Und Leute sagten dann 'Verdammt, Billie ist aber dick geworden' und ich dachte nur so 'Nein, so sehe ich eben aus, ihr habt es nur bisher noch nie gesehen'." Der 18-Jährigen sei es sehr wichtig, mit ihren Fans über das Thema Bodyshaming zu sprechen, um ihnen ein besseres Gefühl zu geben. "Ich liebe es, wenn junge Menschen zu mir kommen und mir erzählen, dass ich ihnen zu einem guten Körpergefühl verhelfe", sagte Billie lächelnd.

Ihre Outifts werden aber auch von anderen Superstars geliebt! Erst neulich wurde Model Hailey Bieber (24) in einem Jogginganzug abgelichtet, den Billie höchstselbst designt hat. Die Sängerin kommentierte das Bild auf Instagram mit den Worten: "Die perfekte Hailey in meinen Klamotten! Ich liebe dich."

Getty Images Billie Eilish bei den "Brit Awards 2020"

Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Billie Eilish bei den Billboard Women In Music 2019

