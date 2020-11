Hailey Bieber (23) setzt ihre sexy Kurven gern mit figurbetonter Kleidung in Szene. Erst vor Kurzem lichteten Paparazzi die Frau von Popstar Justin Bieber (26) in einem engen Sport-Outfit ab: Nur mit einem rosa Sport-BH und passender Leggings bekleidet, machte die 23-Jährige eine beneidenswert gute Figur. Jetzt zeigte sich Hailey allerdings in einem ungewohnt lässigen Schlabberlook – und der stammt von einer ganz besonderen Person!

Fotografen entdeckten Hailey am vergangenen Mittwoch nach einem Mittagessen in West Hollywood: In einem schwarzen Jogginganzug mit aufgedruckten Augen im Manga-Style wurde sie mit einer Freundin beim Verlassen eines Restaurants fotografiert. Bei dem auffälligen Zweiteiler handelte es sich allerdings nicht um ein teures Designerteil, sondern tatsächlich um ein Exemplar von der Stange. Vor Kurzem brachte ein Modediscounter in Zusammenarbeit mit Multitalent Billie Eilish (18) dieses Outfit heraus. Billie, die für ihre Vorliebe für XXL-Outfits mit flippigen Mustern bekannt ist, ließ den Look von Hailey natürlich nicht unkommentiert. Zu einem Paparazzifoto von er Blondine in ihrer Mode-Kreation schrieb Billie auf ihrem Instagram-Kanal: "Die perfekte Hailey in meinem Scheiß! Ich liebe dich."

Schon Anfang des Jahres hatte Justin ein Foto geteilt, das ihn und seine Liebste in Pullovern von der Künstlerin zeigte. Auch damals schon konnte die "Bad Guy"-Interpretin ihre Begeisterung über die Unterstützung der beiden Hollywoodstars nicht verbergen: "Oh mein Gott", kommentierte Billie den Schnappschuss im Netz.

MEGA Hailey Bieber, Frau von Justin Bieber

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Sängerin

Instagram / justinbieber Justin Bieber und seine Frau Hailey

