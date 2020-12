Robbie Williams (46) hat große Pläne für die deutsche Hauptstadt! In den 1990er Jahren wurde der Sänger mit der Boygroup Take That weltberühmt. Seit 24 Jahren feiert der Brite auch als Solo-Künstler große Erfolge. Doch jetzt plant der Bühnenstar völlig neues Terrain zu betreten: Robbie will sich nicht nur in Zukunft als DJ versuchen, sondern auch einen eigenen Club in Berlin eröffnen!

Seine Pläne teilte Robbie der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wolle eine eigene Band gründen und sich ab nun vermehrt der elektronischen Musik widmen, indem er DJ wird. Seine neuen musikalischen Darbietungen sollen schließlich an einem ganz besonderen Ort präsentiert werden. "Ich möchte Räume in Berlin mieten, eine Galerie mit meiner Kunst, und am Abend wird es ein Club sein – ein bisschen wie das Berghain", verriet der "Supreme"-Interpret weiterhin.

Die aktuelle Gesundheitskrise habe Robbie doch zunächst einen Strich durch seine großen Pläne gemacht. Doch nun sollen seine Vorhaben endlich konkreter werden. Neben Berlin schwebe dem 46-Jährigen für sein Club- und Galerieprojekt zum Beispiel auch die japanische Hauptstadt Tokio vor.

Getty Images Robbie Williams bei einem Konzert in Manchester, England

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams, November 2020

Getty Images Robbie Williams bei der Bambi Verleihung in Berlin, 2016

