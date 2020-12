Niedliches Detail aus Cathy (32) und Mats Hummels' (31) Eheleben! Die beiden Eltern des kleinen Ludwig (2) halten ihre Beziehung eigentlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und teilen nur selten gemeinsame Schnappschüsse voneinander im Netz. Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala sollte sich das aber kurzzeitig ändern, denn die 32-Jährige wurde im Rahmen des Wohltätigkeitsevents gebeten, ihren Ehemann telefonisch nach einer Spende zu fragen. Dabei stellte sich heraus, unter welchem süßen Spitznamen Cathy ihren Liebsten im Handy abgespeichert hat!

Kurzzeitig war in der im ZDF live übertragenen Sendung das Handydisplay der Influencerin zu sehen – und damit auch der WhatsApp-Verlauf von ihr und Mats, der in ihrem Handy selbstverständlich anders heißt. Nämlich: "Schatzi", inklusive dreier Herz-Emojis! Trotz dieser süßen Enthüllung bekam die Wahl-Bayerin ihren Gatten allerdings nicht an die Strippe, denn er steckte "mitten in einem wichtigen Playstation-Spiel", wie Cathy verriet. Er meldete sich allerdings schriftlich zurück und zusammen beteiligte sich das Paar mit 15.000 Euro an der Rekordspendesumme von schließlich beinahe 26 Millionen Euro.

Trotz des Kosenamens für ihren Mann, sieht sich Cathy immer wieder mit Trennungsgerüchten konfrontiert. Doch die prallen mittlerweile an ihr ab, wie sie zuletzt im Juli in der Bild-TV-Show "Place to B Stars & Stories" preisgab. Auf Ehekrisen-Spekulationen angesprochen, antwortete sie: "Das darf man gar nicht so sehr an sich heranlassen. Das sind einfach Gerüchte, die nicht stimmen. Wir sind glücklich. Wir haben unser Lebensmodell gefunden, so wie es für uns passt."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2020

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels, Eheleute

