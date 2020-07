Cathy Hummels (32) nimmt Stellung zu den Krisengerüchten über ihre Ehe mit Mats (31). Die Moderatorin und der Fußballer lernten sich 2007 kennen. Inzwischen sind sie verheiratet und seit Anfang 2018 stolze Eltern des kleinen Ludwig (2). Trotzdem reißen die Spekulationen darüber, ob es bei dem Paar schon länger kriselt, nicht ab. Ein Grund dafür ist vor allem ihre Fernbeziehung: Während Cathy in München lebt, wohnt Mats in Dortmund, wo er für den BVB kickt. Jetzt verriet die Beauty, was an den Gerüchten dran ist.

In der neuen Folge der Bild-TV-Show "Place to B Stars & Stories" gab sich die 32-Jährige ungewohnt offen: Auf die Ehekrisen-Thematik angesprochen, antwortete Cathy: "Das darf man gar nicht so sehr an sich heranlassen. Das sind einfach Gerüchte, die nicht stimmen." Wichtig sei, dass man selbst glücklich ist. "Und wir sind glücklich! Wir haben unser Lebensmodell gefunden, so wie es für uns passt", stellte sie klar.

Dass zwischen Cathy und Mats alles gut ist, bewiesen die beiden auch Anfang des Monats mit Aufnahmen einer gemeinsamen Radtour – seltene Familienzeit, die die Dirndl-Designerin daher umso mehr zu schätzen weiß. Denn Urlaub mit einem Kicker als Ehemann sei nur in der Sommer- oder Winterpause möglich. Cathy betonte zugleich aber, dass es gar nicht darum gehe, lange Urlaub zu machen. "Wichtig ist einfach, dass man Zeit miteinander verbringt."

Instagram / aussenrist15 Bestätigt Cathy und Mats Hummels mit Söhnchen Ludwig

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Oktober 2018 in München

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels



