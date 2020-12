Die süßen Spekulationen über Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) sollen tatsächlich wahr sein! Die ehemalige Bachelorette und der Zweitplatzierte ihrer Kuppelshow-Staffel sind seit einigen Monaten ein Paar, lange Zeit hielten sie ihre Liaison allerdings privat. Nun sollen sie nach einem Sommer in seiner Wahlheimat Ibiza schon den nächsten Schritt gemeinsam wagen: Ein Insider behauptet zumindest, dass Jessi schon seit Längerem schwanger ist!

Das berichtet Bild jetzt unter Berufung auf einen anonymen Insider. "Jessica ist schon seit mehr als drei Monaten schwanger. Es ist ein Wunschkind!", äußerte der Tippgeber gegenüber dem Newsportal. Trotz der Aussage des Insiders kommentierten weder Jessica noch der Unternehmer die Nachwuchs-News – vielleicht wollen sie ihr angebliches Babyglück noch ein wenig im Privaten genießen.

Tatsächlich fanden aber auch die Follower der 30-Jährigen auf Social Media immer wieder angebliche Hinweise darauf, dass sie in freudiger Erwartung sein könnte. So befanden sich in einer ihrer Instagram-Storys offenbar Schwangerschaftspräparate im Hintergrund und außerdem klagte die Influencerin vermehrt über Kreislaufprobleme und Müdigkeit. Glaubt ihr, dass die Schwangerschaftsgerüchte damit zu Tatsachen geworden sind? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Oktober 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

