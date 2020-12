Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) liefern wieder musikalischen Content. Die Sänger sind seit über einem Jahr zusammen und einfach unzertrennlich. Vor ihrem Outing als Paar standen die beiden auch schon einmal zusammen im Studio. So nahmen sie im vergangenen Jahr den Hit "Señorita" auf. Jetzt überraschen sie ihre Fans wieder mit einem gemeinsamen Song – doch kann er genauso überzeugen wie ihr vergangenes Musikprojekt?

Am Wochenende veröffentlichen Shawn und Camila ihr Lied, das passend zur Jahreszeit "The Christmas Song" heißt. Doch können Gesang und Melodie bei den YouTube-Usern punkten? Und ob! Die Fans des Paares überschlagen sich regelrecht vor Begeisterung und hinterlassen etliche schwärmerische Kommentare: "Wow, das ist wunderschön!" und "Ich kann es einfach nicht fassen, wie unglaublich perfekt ihre Stimmen zueinander passen", sind zwei Komplimente.

Das ist deutlich: Shawn und Camila haben mit ihrem Duett mitten ins Schwarze getroffen. Einige Follower wünschen sich auch, dass das Paar viel mehr zu zweit produzieren solle. 2015 gab es mit "I Know What You Did Last Summer" ihren ersten gemeinsamen Release und schon damals bewies das Paar: Sie sind auch am Mikrofon ein tolles Team!

Anzeige

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello, Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Anzeige

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de