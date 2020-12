Michelle Hunziker (43) schwelgt in Erinnerungen. 1996 kam das erste Kind der TV-Moderatorin zur Welt. Von ihrem damaligen Partner Eros Ramazzotti (57) bekam sie Töchterchen Aurora (24). Mittlerweile ist die Erstgeborene zu einer jungen Frau herangewachsen, doch in Michelles Herzen wird Aurora offenbar immer ihr kleines Mädchen bleiben. Jetzt machte Michelle ihrer Tochter eine süße Liebeserklärung im Netz, indem sie niedliche Babyaufnahmen von Aurora teilte!

Auf Instagram veröffentlichte die 43-Jährige einen Zusammenschnitt aus alten Videos, die Aurora als Kleinkind zeigen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Baby gebadet wird, auf der Brust seiner Mama liegt oder mit großen Augen in die Kamera blickt. In einem Clip gibt Klein-Aurora ihrer Mutter außerdem einen dicken Schmatzer. "Ich liebe dich", richtete Michelle rührende Worte unter dem Beitrag an ihre Tochter.

Dass Michelle und Aurora unzertrennlich sind, beweisen sie auch heute immer wieder. In einem Interview mit Gala sprachen das Model und sein Kind über ihr sehr inniges Verhältnis zueinander. Das Mutter-Tochter-Duo könne über alles miteinander reden – sogar über pikante Themen, wie zum Beispiel das Liebesleben des jeweils anderen! "Jeder hat Sex, es ist etwas ganz Normales", stellte Aurora ihre Sicht klar.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und ihre Erstgeborene Aurora

Pacific Press via ZUMA Wire / Zu Michelle Hunziker mit Tochter Aurora Ramazzotti

