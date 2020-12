Amanda Kloots schwelgt in Erinnerungen! Die Fitness-Bloggerin muss seit Sommer dieses Jahres einen schweren Verlust verarbeiten: Ihr Mann Nick Cordero (✝41) hatte sich mit Corona infiziert und war an den Folgen der Erkrankung verstorben. Seitdem widmet Amanda ihm regelmäßig bewegende Worte auf Social Media und teilt gemeinsame Fotos. Dieses Mal postete sie ein Throwback-Bild, das Nick mit dem gemeinsamen Sohn Elvis zeigt.

"Vor einem Jahr. Meine Jungs gemeinsam beim Schlafen. Ich habe es geliebt, sie so zu sehen – ganz eng aneinander gekuschelt und schlummernd", schrieb die Blondine zu dem Papa-Sohn-Foto auf ihrem Instagram-Account. Der Anblick dieser Aufnahme breche ihr das Herz, weil es ihr zeige, was ihrem Nachwuchs aufgrund des Verlustes des Vaters im Leben fehlen wird. Der Kleine ist gerade mal ein Jahr alt.

Erst vor wenigen Tagen hatte die 38-Jährige ein anderes Foto von ihrer kleinen Familie geteilt. Mit Baby Elvis auf dem Arm strahlt sie breit in die Kamera – genau wie Nick, der damals noch an ihrer Seite gewesen war. "Der Tag, an dem wir erfahren haben, dass wir unser Haus bekommen haben", kommentierte sie den Beitrag und versah ihn außerdem mit einem Herz-Emoji.

Anzeige

Instagram / amandakloots Nick Cordero mit seinem Sohn Elvis

Anzeige

Instagram / amandakloots Amanda Kloots im September 2020

Anzeige

Instagram / amandakloots Amanda Kloots und Nick Cordero mit ihrem Sohn Elvis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de