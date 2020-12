Billie Eilish (18) hat eine schwerwiegende Entscheidung getroffen! Die gerade einmal 18-Jährige Sängerin ist mittlerweile ein Superstar und wurde durch Songs wie "Ocean Eyes" oder "Bad Guy" bekannt. Aktuell ist sie mit ihrem neuesten Track "Therefore I Am" in den Charts zu hören – und plante für das kommende Jahr ihre Welttournee. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage musste die Sängerin nun allerdings eine folgenschwere Entscheidung treffen.

Billie verkündete am vergangenen Freitag auf Twitter, dass sie ihre geplante Welttournee für das kommende Jahr nun endgültig absagen müsse. Im März hatte die 18-Jährige die Tour bereits verschoben, doch sie sehe nun aktuell keine Möglichkeit mehr, im nächsten Jahr für ihre Anhänger auf einer Bühne zu performen. Sie vermisse es zwar sehr, für ihre Fans zu spielen, entschied sich aber, ihren Fans zunächst das Geld für die verkauften Tickets zurückzuerstatten. "Ich liebe euch so sehr. Bleibt gesund, trinkt viel Wasser und tragt eine Maske", schrieb die Sängerin auf Twitter.

Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten für Billie: Zum zweiten Mal in Folge ist sie die am meisten gehörte Musikerin auf Spotify. Insgesamt wurden die Hits der Singer- und Songwriterin über 8,2 Milliarden Mal abgerufen. Ihr Song "Bad Guy" wurde hierbei am häufigsten gehört.

Getty Images Billie Eilish im November 2019

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Billie Eilish bei einer Performance in Los Angeles im Dezember 2019

