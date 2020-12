Sarah Lombardi (28) versucht sich als Amor! Die Sängerin ist seit knapp einem Jahr mit Julian Büscher (27) liiert. Das Paar ist total glücklich und wagte Anfang November den nächsten Schritt: Die Turteltauben feierten Verlobung! Die Ex-Frau von Pietro Lombardi (28) ist einfach total happy – und wünscht sich das auch für jemand anderen: ihren Schwager in spe Jendrik Büscher! Im Netz versucht sie, eine Frau für ihn zu finden!

"Das hier ist Jendrik, das ist Jendriks Bizeps – nicht zu übersehen. Befindet sich gerade im goldenen Jahr, 20 Jahre jung, frisches Gemüse, spielt gerne Fußball – auch höchst talentiert, isst gerne Nutella – auch mal ein ganzes Glas", stellt Sarah Julians Bruder in ihrer Instagram-Story vor, während sie den Studenten filmt. Doch wie sieht die Traumfrau des Sportlers aus? "Die soll cool sein", findet er schlicht – "Also alle coolen Mädels mal bitte hier melden", appelliert die Mutter von Alessio (5) an den weiblichen Teil ihrer Community.

Na, ob diese Partnersuche wohl von Erfolg gekrönt wird? Zumindest steigen die Klicks auf Jendriks Social-Media-Account durch Sarahs Liebesaufruf innerhalb einer Nacht stark an. Hatte er davor noch rund 1.900 Follower, kann er sich mittlerweile über 4.600 regelmäßige Besucher auf seinem Profil freuen. Vielleicht befindet sich unter den Neuzugängen ja tatsächlich auch seine Mrs. Right...?

