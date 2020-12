Kim Kardashian (40) ist extrem stolz auf Söhnchen Saint (5)! Am 5. Dezember 2015 hatte nach Töchterchen North (7) der erste Sohn des Keeping up with the Kardashians-Stars das Licht der Welt erblickt. Dass er seitdem zu Hause stets für gute Laune sorgen dürfte, beweist seine Mutter nicht nur immer wieder mit Schnappschüssen ihres Kleinen im Netz – sondern auch in einem süßen Geburtstagspost, den sie ihm jetzt zu seinem fünften Ehrentag widmet!

Am Samstag teilt die 40-Jährige auf Instagram drei Fotos, die sie und ihren ältesten Sohn auf ihrer Veranda beim Kuscheln zeigen. "Mein Baby Saint wird heute fünf Jahre alt. Einer meiner Seelenverwandten", schreibt Kim zu den Bildern. Sie verrät, dass sie ihren vier Kindern jedes Jahr die gleichen Fragen über ihr Leben stellt und sich schon darauf freut, diese Interviews später einmal zusammen anzusehen: "Saint – ich kann nicht abwarten, dass du groß wirst und ich dir zeigen kann, welche Antworten du als Fünfjähriger auf die Fragen gegeben hast!"

Aufgrund der aktuellen Lage feierte Saint seinen Geburtstag in diesem Jahr offenbar etwas anders als sonst: Seine Geburtstagsgäste fuhren nämlich offenbar jeweils einzeln mit dem Auto zu seinem Haus, um ihm von Weitem zu gratulieren – das scheint ihn aber keineswegs gestört zu haben: "Du bist trotzdem so aufgeregt! Du bist so fröhlich und erfüllst meine Seele jeden Tag mit so viel Freude", freut sich Kim.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Saint West im Dezember 2020

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala, 2018

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint West, 2020

