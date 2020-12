Saint West (5) ist ganz schön groß geworden! Vor genau fünf Jahren hatte der Reality-TV-Star Kim Kardashian (40) nach Töchterchen North (7) sein zweites Kind zur Welt gebracht: Der kleine Saint erblickte am 5. Dezember 2015 das Licht der Welt. Und schon die ersten Bilder des Sprösslings hatten nicht nur seine stolze Mama total verzückt, sondern auch Millionen von Fans! Heute feiert er seinen fünften Ehrentag – zu dem Anlass gibt es nun noch einmal die schönsten Posts rund um das Geburtstagkind!

Nachdem Kim ihre Community zunächst mit Saints Babybildern total begeistert hatte, legte sie unter anderem 2017 mit einem Familienschnappschuss auf Facebook nach, der die Herzen ihrer Community ebenfalls zum Schmelzen brachte: Darauf stützt sie den damals Einjährigen, der zu dem Zeitpunkt vermutlich gerade erst das Stehen lernte. Eines sprang einem ihrer Follower auf dem Bild außerdem sofort ins Auge – die Ähnlichkeit zu Papa Kanye West (43): "Er sieht hier aus wie sein Dad!"

Ein Jahr darauf wurde Saint zum großen Bruder, als Chicago West (2) zur Welt kam – in die ist er bis heute ganz vernarrt, wie seine Mutter mit Instagram-Bildern immer wieder unter Beweis stellt: An Halloween 2018 steckte sie die beiden Zwerge in Superhelden-Kostümen und hielt den Moment mit der Kamera fest: Auf der Aufnahme hält Saint seine kleine Schwester schützend in seinen Armen und sieht dabei sichtlich glücklich aus.

Im Mai 2019 wird dann ein weiterer Kardashian-West geboren: Nesthäkchen Psalm (1) – kurz vor dessen Ankunft hatte Saint sich gewünscht, ihn zu seinem Namensvetter zu machen: "Saint will ihn Sainty zwei nennen", hatte Kim damals in einem Vogue-Interview erklärt. Auch mit ihm nimmt sich der heute Fünfjährige ganz viel Zeit zum Kuscheln. Nun hat Saint mit gleich drei Geschwistern jede Menge Spielkameraden zu Hause und dürfte mit denen ausgelassen seinen Geburtstag feiern!

