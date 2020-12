Rebecca Mir (28) setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene! Am Samstag gab das Model bekannt, dass sie von ihrem Ehemann Massimo Sinató (40) ein Baby erwartet. Überglücklich teilte das Paar die große Freude über seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs im Netz mit. Jetzt dürfen sich die Fans der Beauty offenbar öfter auf süße Einblicke in ihre Schwangerschaftsreise freuen: Rebecca präsentierte nun stolz ihren Babybauch in einem sexy Glitzerkleid!

Auf Instagram teilte die werdende Mama ein Video, in dem sie in einem schwarzen Kleidchen posierte, das mit Glitzerpailletten verziert war. Strahlend blickte sie in die Kameralinse und lenkte die Aufmerksamkeit auch auf ihre Körpermitte. Ihr Babybauch ist schon ganz deutlich zu erkennen. Auf diesen legte der GNTM-Star in dem Clip ganz sanft ihre Hand – Rebecca kann es bestimmt kaum erwarten, ihren Spross bald in den Händen zu halten.

Mit einem Foto ihres Babybauches hatte die Laufstegschönheit auch im Netz die große Bombe platzen lassen. Gemeinsam mit ihrem Partner Massimo posierte die Brünette in einem hautengen orangen Baumwollkleid, unter dem ihr Bäuchlein besonders gut zur Geltung kam. "Danke an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden", richtete sie rührende Worte an den Profitänzer.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Dezember 2020

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató beim "Men of the Year"-Award, 2017

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei der Maybelline Hot Trendsxhbition 2017

