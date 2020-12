Rückblickend dürfte das Jahr für Nader (24) und Louisa Jindaoui ein voller Erfolg gewesen sein! Erst vor wenigen Tagen gab die Webvideoplattform YouTube im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt, welche deutschen Accounts dieses Jahr am meisten bewegt haben – darunter auch der des jungen Pärchens. Die Berliner schafften es in der Kategorie "Breakout-Creator" auf den dritten Platz: Damit sichern sie sich die Bronze-Medaille hinsichtlich der Frage, wessen deutsche Community in den vergangenen zwölf Monaten prozentual gesehen am meisten gewachsen ist. Promiflash stellt euch das erfolgreiche Web-Duo vor!

Vor rund sieben Jahren begegneten sich die damals 13-jährige Louisa und der drei Jahre ältere Nader zum ersten Mal in einer Berliner U-Bahn. Inzwischen sind die beiden nicht nur beste Freunde, sondern auch verheiratet. In einem YouTube-Clip lässt das Paar seine turbulente Liebesgeschichte gern für die Follower Revue passieren. Doch nicht nur das – der Profifußballer und die Influencerin lassen ihre Community oft an ihrem Alltag teilhaben: Egal, ob beim Einkaufen, dem Umzug in eine neue Wohnung oder einem entspannten Sonntag. Neben den wöchentlichen Vlogs dürfen sich die Fans zudem immer wieder über lustige Challenges freuen.

Dass sie mit ihren Clips so viele Nutzer erreichen und begeistern können, damit haben Nader und Louisa wohl selbst nicht gerechnet – doch die harte Arbeit scheint sich nun auszuzahlen. Die Auszeichnung ändert allerdings nichts an der Einstellung des Power-Couples. "Egal, was wir sind und egal, was wir noch werden, ohne euch wären wir nichts", stellt der Kicker in seinem neuesten YouTube-Clip klar und bedankt sich aus tiefstem Herzen bei den Fans. Doch wer weiß, vielleicht schaffen es Nader und Louisa im nächsten Jahr sogar an die Spitze des beliebten Rankings?

